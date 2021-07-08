رياضة

فوز إيطاليا باليورو قد يقضي على آمال ميسي بالكرة الذهبية

Lebanon 24
08-07-2021 | 16:00
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بالرغم من العداوة التاريخية بين الأرجنتين وإنكلترا، إلا أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قد يشجع الإنجليز أمام إيطاليا، في نهائي بطولة أمم أوروبا مساء الأحد.


والسبب يعود لأن فوز إيطاليا، قد "ينهي" آمال تحقيق ميسي للكرة الذهبية السابعة في تاريخه.

وتضع الجماهير لاعب وسط منتخب إيطاليا، جورجينيو، مرشحا رئيسيا لتحقيق الكرة الذهبية، إذا ما نجح مع بلاده بتحقيق أمم أوروبا.
 
ويأتي ترشيح جورجينيو بسبب مستواه الممتاز في خط الوسط، وكذلك لأنه سيصبح اللاعب الوحيد الذي حقق دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس أمم أوروبا هذا العام.

وسبق لجورجينيو أن قاد ناديه تشلسي الإنجليزي للقب دوري أبطال أوروبا، على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أشهر.

ومع انتصار جورجينيو، تتضاءل فرص ميسي بتحقيق الكرة الذهبية، حتى لونجح بتحقيق لقب بطولة كوبا أميركا الأحد، على حساب البرازيل.

وفشل ميسي في تحقيق لقب الدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا، واكتفى بلقب كأس ملك إسبانيا، وجائزة هداف الدوري.

لذا قد تكون الكرة الذهبية السابعة لميسي، على المحك، ومصيرها بأقدام منتخب إنجلترا، مساء الأحد.
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