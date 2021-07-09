رياضة

بعد اريكسون.. لاعب عشريني يتعرض لنوبة قلبية

Lebanon 24
09-07-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-841028-637614124561015365.jpg
Doc-P-841028-637614124561015365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض السنغالي كوما باباكار المهاجم المعار من نادي سوسولو الإيطالي لنادي آلانيا التركي لنوبة قلبية خلال تدريبات الفريق ظهر أمس الخميس ونقل على أثرها للمستشفى وهو فاقد للوعي.

وشعر المهاجم السنغالي بالتعب وجثا على ركبتيه قبل أن يفقد الوعي، وبعد ذلك تم نقله إلى المستشفى. ويتلقى لاعب كرة القدم البالغ من العمر 28 عاما حاليا العلاج في مستشفى بألانيا تحت إشراف الأطباء.

والسنغالي هو ثاني لاعب كرة قدم يتعرض لنوبة قلبية خلال ممارسة اللعبة هذا الشهر، إذ كان الدنماركي كريستيان اريكسون قد سقط على الأرض خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا في باكورة مباريات المجموعة الثانية خلال كأس أمم أوروبا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2021-07-09
16:00 | 2021-07-08
14:00 | 2021-07-08
11:00 | 2021-07-08
08:00 | 2021-07-08
05:00 | 2021-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website