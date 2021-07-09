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رياضة
بعد اريكسون.. لاعب عشريني يتعرض لنوبة قلبية
Lebanon 24
09-07-2021
|
08:00
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تعرض السنغالي كوما باباكار المهاجم المعار من نادي سوسولو الإيطالي لنادي آلانيا التركي لنوبة قلبية خلال تدريبات الفريق ظهر أمس الخميس ونقل على أثرها للمستشفى وهو فاقد للوعي.
وشعر المهاجم السنغالي بالتعب وجثا على ركبتيه قبل أن يفقد الوعي، وبعد ذلك تم نقله إلى المستشفى. ويتلقى لاعب كرة القدم البالغ من العمر 28 عاما حاليا العلاج في مستشفى بألانيا تحت إشراف الأطباء.
والسنغالي هو ثاني لاعب كرة قدم يتعرض لنوبة قلبية خلال ممارسة اللعبة هذا الشهر، إذ كان الدنماركي كريستيان اريكسون قد سقط على الأرض خلال مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا في باكورة مباريات المجموعة الثانية خلال كأس أمم أوروبا.
المصدر:
روسيا اليوم
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