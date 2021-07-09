رياضة

زوجة لاعب شهير تتعرض لتهديدات جديدة (صورة)

Lebanon 24
09-07-2021 | 05:00
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تعرضت أليس كامبيلو زوجة ألفارو موراتا مهاجم المنتخب الإسباني لكرة القدم لإساءات عبر الإنترنت وتهديدات لها ولزوجها وأطفالهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
 
 
 
ونشرت كامبيلوليوم الأربعاء بعض التهديدات التي وجهت لها، عبر تطبيق "إنستغرام". وكانت أغلب الرسائل التي وجهت لها باللغة الإيطالية، وجاء ذلك بعد أن سجل موراتا هدف التعادل 1 - 1 للمنتخب الإسباني في شباك نظيره الإيطالي مساء الثلاثاء في الدور قبل النهائي بكأس الأمم الأوروبية.

وتسبب هدف موراتا في استمرار المباراة لوقت إضافي، ولم يشهد أي أهداف، ليحتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز إيطاليا 4 - 2 وتأهلها إلى النهائي.

وواجه موراتا انتقادات منذ بداية البطولة الأوروبية الحالية بسبب إهدار فرص تهديفية ثمينة، وأبلغ عن تهديدات وإساءات وجهت لعائلته بعد نهاية دور المجموعات.

وقالت كامبيلو: بصراحة، لا أعاني بسبب أي من هذه الرسائل. ولا أعتقد أن الأمر يتعلق بكوني إيطالية، وإنما يتعلق بجهل.

وأضافت: لنتذكر أنها رياضة لتوحيد الناس، وليست للتعبير عن الإحباط. أتمنى حقا أن نتمكن في المستقبل من اتخاذ إجراءات جادة بحق هذا النوع من الأشخاص، لأنه أمر مخز وغير مقبول.
المصدر: العربية
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