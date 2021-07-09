رياضة

تتضمّن 280 مسماراً.. ما سرّ قفازات دوناروما "الشائكة" في "يورو 2020"؟!

Lebanon 24
09-07-2021 | 08:00
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تألق حارس مرمى منتخب إيطاليا، جانلويجي دوناروما، بشكل لافت في كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، وساهم في بلوغ "الأزوري" نهائي البطولة، حيث سيواجه منتخب إنكلترا الأحد المقبل.

ولفت الحارس، البالغ عمره 22 عاماً، الأنظار ليس فقط بفضل براعته في تصديه للكرات الخطيرة واستماتته في الدفاع عن عرينه، بل وأيضا بقفازاته "الشائكة" التي تثير الفضول.
وظهر دوناروما خلال مواجهة إيطاليا ضد بلجيكا في ربع نهائي "يورو 2020"، وهو يرتدي زوجا من قفازات "أديداس بريداتور هايبيرد برو".
 
ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنّ القفازات المميزة تباع بحوالي 120 يورو، ويتضمن تصميمها غير العادي، 280 مسماراً مطاطياً على الظهر، والتي تهدف إلى مساعدة حراس المرمى عند إبعاد الكرة.
 
ويتضمن وصف المنتج على متجر "أديداس"، عبر الإنترنت العبارة التالية: "توفر القفازات ذات القطع الشائكة، قبضة مثالية وامتصاصاً للصدمات لحارس المرمى. تنثني راحة اليد في جميع الأماكن بشكل مثالي، محاكية الحركات الطبيعية لليد".

ويضيف وصف المنتج: "تنتشر عناصر "جلد الشيطان" عبر منطقة الإبعاد الخلفية، مما يساعدك على إتقان لكم الكرة. يمنحك الكف المضغوط تثبيتا وإغلاقا آمنين".
 
المصدر: روسيا اليوم
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