رياضة

هكذا يبدو مستقبل "ديشان"

Lebanon 24
09-07-2021 | 11:00
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أعلن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت ، يوم الخميس، عن استمرار ديديه ديشان في منصبه كمدير فني للمنتخب الفرنسي.

وأشرف ديشان على المنتخب الفرنسي في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، والتي شهدت خروج الفريق من دور الستة عشر على يد سويسرا.

ورغم ذلك، فبعد قيادته للمنتخب الفرنسي للفوز بكأس العالم 2018 ، ومن قبلها التأهل إلى نهائي كأس أمم أوروبا 2016، فإن ديشان لازال لديه رصيد من النجاحات داخل الاتحاد الفرنسي للعبة.

وحينما سألته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، عما إذا كان ديشان سوف يظل في منصبه، رئيس الاتحاد الفرنسي قائلا: الإجابة هي نعم.

وأضاف: لقد تلقيت تلك الأخبار أمس الأربعاء حينما كنت في جينجامب ، المسألة تمت تسويتها في ثلاث دقائق، أنه عازم على الاستمرار وأنا أيضا.

وأوضح لو غريت: لم يكن هناك أي نقاش حول ماذا نفعل أو كيف نفعل ذلك.

ويتولى ديشان تدريب فرنسا منذ يوليو عام 2012، وقاد الفريق لدور الثمانية من كأس العالم 2014، حينما خسر الفريق أمام بطل تلك النسخة منتخب ألمانيا.

وحقق ديشان الفوز في 76 مباراة من أصل 117 مباراة مع المنتخب الفرنسي، محققا نسبة فوز بلغت 65 في المئة، وهي أعلى نسبة لأي مدرب تولى المسؤولية في 30 مباراة على الأقل.
المصدر: العربية
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