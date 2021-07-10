"ضربة قاضية" تنهي حياة ملاكم عربي في إسبانيا!

توفي الملاكم المغربي الشاب المقيم في إسبانيا، صلاح الدين بن حبيبي، متأثراً بلكمة تلقاها على مستوى الرأس أثناء التدريبات.وذكرت وسائل إعلام مغربية، أنّ الملاكم تلقى "الضربة القاضية" خلال خوضه حصة تدريبية في أحد النوادي بمدينة تراغونا الإسبانية، ولم يتمكن الطاقم الطبي من إسعافه.ومن المنتظر أن تنقل جثة الملاكم إلى المغرب، لدفنه في مسقط رأسه بمدينة قلعة السراغنة.