رياضة

كولومبيا تحتل المركز الثالث في كوبا أميركا

Lebanon 24
10-07-2021 | 11:00
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سجل لويس دياز ثنائية في الشوط الثاني وجاء هدفه الثاني من تسديدة لا تصد من مسافة 25 مترا في الوقت القاتل مانحا كولومبيا الفوز 3-2 على بيرو لتحقق المركز الثالث في كأس كوبا أميركا لكرة القدم اليوم السبت.

وضع يوشيمار يوتون بيرو في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول حين تسلم تمريرة كريستيان كويفا وسدد الكرة فوق الحارس المتقدم.

لكن قائد كولومبيا خوان كوادرادو سدد ركلة حرة اخترقت الحائط البشري ليدرك التعادل في الدقيقة 49 ثم أحرز دياز هدفه الثالث في البطولة قبل 17 دقيقة على النهاية.

وتعادل جيانلوكا لابادولا لبيرو بضربة رأس قبل ثماني دقائق على النهاية لكن هدف دياز المذهل في الرمق الأخير حسم المركز الثالث لكولومبيا للمرة الخامسة في التاريخ والأولى منذ 2016.
المصدر: العربية
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