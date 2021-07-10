26
o
بيروت
30
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
نهاية أزمة الليزر.. "يويفا" ينصف شمايكل أمام إنكلترا
Lebanon 24
10-07-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، السبت، غرامة مالية على الاتحاد الإنجليزي للعبة، وذلك على خلفية توجيه جمهورها أضواء الليزر باتجاه حارس مرمى الدنمارك كاسبر شمايكل خلال لحظة حاسمة في المباراة بين منتخبي البلدين بالدور قبل النهائي لبطولة "يورو 2020"، الأسبوع الماضي.
وتبلغ قيمة الغرامة التي فرضها "يويفا"، 30 ألف يورو، أو ما يعادل 36 ألف دولار تقريبا.
وأظهرت صور تلفزيونية قيام مشجع لإنجلترا بتوجيه أشعة الليزر الخضراء نحو شمايكل بينما تقدم قائد إنجلترا هاري كين لتنفيذ ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليمنح بلاده التقدم، والفوز 2-1 في استاد ويمبلي الأربعاء الماضي.
وقال "يويفا"، إنه بدأ إجراءات جزائية ضد إنجلترا الخميس الماضي، "بعد الفوضى التي حدثت خلال عزف النشيد الوطني للفرق وإطلاق الألعاب النارية"، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وأطلق الجمهور صيحات الاستهجان خلال النشيد الوطني للدنمارك قبل انطلاق المباراة.
كذلك أطلقت صيحات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني لألمانيا في ويمبلي الأسبوع الماضي، عندما فازت إنجلترا على كتيبة المدرب يواخيم لوف في دور 16.
وتسعى إنجلترا للفوز بأول لقب كروي كبير منذ تتويجها بكأس العالم في 1966 عندما تواجه إيطاليا في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية في ملعب ويمبلي اللندني، الأحد.
تابع
الأكثر قراءة
هيفا وهبي ساحرة كالأميرات.. ظهرت بفستان أبيض قصير وبتسريحة "الشينيون" (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي ساحرة كالأميرات.. ظهرت بفستان أبيض قصير وبتسريحة "الشينيون" (صور)
02:00 | 2021-07-10
10/07/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو طريف لنانسي عجرم يُثير ضجة.. تقود سيارة قديمة وتصرخ للمارة "زيحو زيحو"
Lebanon 24
فيديو طريف لنانسي عجرم يُثير ضجة.. تقود سيارة قديمة وتصرخ للمارة "زيحو زيحو"
02:00 | 2021-07-10
10/07/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه الجنوني.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه الجنوني.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
02:18 | 2021-07-10
10/07/2021 02:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى توقعات ماغي فرح للعام 2022.. وهذه الأبراج الأكثر حظاً (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى توقعات ماغي فرح للعام 2022.. وهذه الأبراج الأكثر حظاً (فيديو)
02:00 | 2021-07-10
10/07/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استقالة الحريري "حُسمت" وهذا هو سيناريو إعلانها
Lebanon 24
استقالة الحريري "حُسمت" وهذا هو سيناريو إعلانها
05:00 | 2021-07-10
10/07/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2021-07-10
رسميا.. برشلونة يضحي بخامس لاعب من أجل ميسي
11:00 | 2021-07-10
كولومبيا تحتل المركز الثالث في كوبا أميركا
08:00 | 2021-07-10
هذا ما يهدد نهائي أمم أوروبا
05:00 | 2021-07-10
"ضربة قاضية" تنهي حياة ملاكم عربي في إسبانيا!
02:00 | 2021-07-10
بهدفٍ مذهل.. دياز يمنح كولومبيا المركز الثالث في "كوبا أميركا"! (فيديو)
16:00 | 2021-07-09
برشلونة يتعاقد مع "ميسي النمساوي"
فيديو
قصّته ملهمة.. فقد 100 كلغ من وزنه وأصبح من أبطال كمال الأجسام (فيديو)
Lebanon 24
قصّته ملهمة.. فقد 100 كلغ من وزنه وأصبح من أبطال كمال الأجسام (فيديو)
05:00 | 2021-07-10
11/07/2021 06:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تبتكر أسرع معالج كمي في العالم! (فيديو)
Lebanon 24
الصين تبتكر أسرع معالج كمي في العالم! (فيديو)
05:00 | 2021-07-10
11/07/2021 06:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"هواوي" تكشف عن حاسب لوحي متطور يعمل مع شبكات "5G" (فيديو)
Lebanon 24
"هواوي" تكشف عن حاسب لوحي متطور يعمل مع شبكات "5G" (فيديو)
08:00 | 2021-07-09
11/07/2021 06:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact