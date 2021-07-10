رياضة

نهاية أزمة الليزر.. "يويفا" ينصف شمايكل أمام إنكلترا

Lebanon 24
10-07-2021 | 14:00
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فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، السبت، غرامة مالية على الاتحاد الإنجليزي للعبة، وذلك على خلفية توجيه جمهورها أضواء الليزر باتجاه حارس مرمى الدنمارك كاسبر شمايكل خلال لحظة حاسمة في المباراة بين منتخبي البلدين بالدور قبل النهائي لبطولة "يورو 2020"، الأسبوع الماضي.


وتبلغ قيمة الغرامة التي فرضها "يويفا"، 30 ألف يورو، أو ما يعادل 36 ألف دولار تقريبا.

وأظهرت صور تلفزيونية قيام مشجع لإنجلترا بتوجيه أشعة الليزر الخضراء نحو شمايكل بينما تقدم قائد إنجلترا هاري كين لتنفيذ ركلة جزاء في الوقت الإضافي ليمنح بلاده التقدم، والفوز 2-1 في استاد ويمبلي الأربعاء الماضي.

وقال "يويفا"، إنه بدأ إجراءات جزائية ضد إنجلترا الخميس الماضي، "بعد الفوضى التي حدثت خلال عزف النشيد الوطني للفرق وإطلاق الألعاب النارية"، حسبما نقلت وكالة رويترز.
وأطلق الجمهور صيحات الاستهجان خلال النشيد الوطني للدنمارك قبل انطلاق المباراة.

كذلك أطلقت صيحات الاستهجان خلال عزف النشيد الوطني لألمانيا في ويمبلي الأسبوع الماضي، عندما فازت إنجلترا على كتيبة المدرب يواخيم لوف في دور 16.

وتسعى إنجلترا للفوز بأول لقب كروي كبير منذ تتويجها بكأس العالم في 1966 عندما تواجه إيطاليا في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية في ملعب ويمبلي اللندني، الأحد.
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