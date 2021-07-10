رياضة

رسميا.. برشلونة يضحي بخامس لاعب من أجل ميسي

Lebanon 24
10-07-2021 | 23:00
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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، رسميا عن توصله إلى اتفاق مع نادي خيتافي لانتقال اللاعب، كارليس ألينيا، إلى صفوف الأخير، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ولم يكشف برشلونة عن قيمة الصفقة، لكنه حدد أنه سيحتفظ بنسبة 50%، من صفقة بيع مستقبلية للاعب خط الوسط، البالغ من العمر 23 عاما.
ويواصل مجلس إدارة نادي برشلونة التخلص من بعض الرواتب في الفريق، ليتمكن من توقيع عقد جديد مع النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وأصبح ألينيا خامس ضحية في برشلونة، بعد ماتيوس (إلغاء العقد)، وجونيور (ليدز)، وتوديبو (نيس)، وترينكاو (وولفرهامبتون)، وميراندا (بيتيس) وكونراد (أولمبيك مرسيليا).

وانتهى عقد ميسي مع برشلونة رسميا بنهاية الشهر الماضي، وحتى هذه اللحظة لم يوقع عقدا جديدا مع النادي الكتالوني، الذي يواجه صعوبات في إيجاد صيغة تمكنه من تجديد عقد الأرجنتيني، من دون خرق قواعد اللعب المالي النظيف، حيث يعاني النادي على المستوى المالي.

وتحاول إدارة النادي الكتالوني إيجاد مخرج قبل انتهاء بطولة كوبا أمريكا، التي يشارك فيها ميسي مع منتخب بلاده لحسم موقفه سواء بالاستمرار أو الرحيل.
مع إعلان رحيل إلينا، يغادر أحد المواهب التي أخرجتها أكاديمية "لاماسيا" في السنوات الأخير، وكان عدد كبير من الجماهير والمحللين يتوقعون أن يكون أحد العناصر الأساسية في الفريق الكتالوني.

ووصل كارليس ألينيا، نجل فرانشيسك، لاعب كرة القدم السابق، إلى برشلونة وهو في سن صغير، ولعب في جميع الفئات حتى ظهر مع فريق المدرب لويس إنريكي لأول مرة في الموسم (2016-2017) ضد نادي هيركوليز في مباراة في كأس ملك إسبانيا، وقاده للفوز على الفريق المغمور بتسجيله الهدف الوحيد في تلك الليلة، وشارك في 43 مباراة بقميص "البلوغرانا" خلال مسيرته معه.
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