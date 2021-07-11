29
o
بيروت
32
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
الأرجنتين تتوج ببطولة كوبا أميركا.. وميسي يحقق حلما طال انتظاره
Lebanon 24
11-07-2021
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فازت الأرجنتين بأول بطولة كبيرة في 28 عاما، أمس السبت، عندما قادها هدف أنخيل دي ماريا للتغلب 1-صفر على البرازيل، وإحراز لقب كأس كوبا أميركا لكرة القدم للمرة 15 لتعادل الرقم القياسي.
وسجل دي ماريا هدف الفوز في الشوط الأول، عندما وضع الكرة في المرمى من فوق الحارس إيدرسون، بعد أن فشل الظهير الأيسر رينان لودي في إبعاد تمريرة طويلة.
وشارك دي ماريا في التشكيلة الأساسية للمرة الثانية فقط في كوبا أميركا، وبرر اختياره بتسجيل الهدف الافتتاحي في منتصف الشوط الأول.
وزاد المنتخب البرازيلي من ضغطه في الشوط الثاني المثير، لكن حتى في وجود خمسة مهاجمين على أرض الملعب، لم ينجح في تسجيل هدف التعادل أمام الدفاع الأرجنتيني ومن أمامه الرائع دي بول.
وكان فوز المنتخب الأرجنتيني بمثابة انتصار لمهاجم برشلونة ليونيل ميسي، الذي حقق لقبه الأول بقميص بلاده الأبيض والسماوي، بعد مسيرة من الألقاب الفردية وعلى مستوى الأندية منذ أكثر من عقد كامل.
وأنهى ميسي، الذي أضاع فرصة ذهبية للتسجيل قبل دقيقتين على النهاية، البطولة وهو يتقاسم صدارة قائمة الهدافين بأربعة أهداف، وتقاسم جائزة أفضل لاعب في البطولة مع نيمار.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
استقالة الحريري "حُسمت" وهذا هو سيناريو إعلانها
Lebanon 24
استقالة الحريري "حُسمت" وهذا هو سيناريو إعلانها
05:00 | 2021-07-10
10/07/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور هام على صعيد الملف الحكومي.. ما الجديد؟
Lebanon 24
تطور هام على صعيد الملف الحكومي.. ما الجديد؟
12:30 | 2021-07-10
10/07/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية مثيرة بالمايوه داخل حوض السباحة (صور)
Lebanon 24
فنانة لبنانية مثيرة بالمايوه داخل حوض السباحة (صور)
05:00 | 2021-07-10
10/07/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام لمؤسسة كهرباء لبنان
Lebanon 24
بيان هام لمؤسسة كهرباء لبنان
08:00 | 2021-07-10
10/07/2021 08:00:52
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة عادل إمام في أحد شوارع مصر حديث المتابعين وما كُتب عليها يثير الجدل
Lebanon 24
صورة عادل إمام في أحد شوارع مصر حديث المتابعين وما كُتب عليها يثير الجدل
07:00 | 2021-07-10
10/07/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
03:00 | 2021-07-11
فادي الخطيب يُفاجئ عائلته.. ابنته الصغيرة خطفت الأنظار بحنيتها (فيديو)
16:00 | 2021-07-10
رسميا.. برشلونة يضحي بخامس لاعب من أجل ميسي
14:00 | 2021-07-10
نهاية أزمة الليزر.. "يويفا" ينصف شمايكل أمام إنكلترا
11:00 | 2021-07-10
كولومبيا تحتل المركز الثالث في كوبا أميركا
08:00 | 2021-07-10
هذا ما يهدد نهائي أمم أوروبا
05:00 | 2021-07-10
"ضربة قاضية" تنهي حياة ملاكم عربي في إسبانيا!
فيديو
سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟ وهذه ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟ وهذه ردة فعله (فيديو)
02:30 | 2021-07-11
11/07/2021 10:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء بث تلفزيوني وإطلاق النار على مراسل.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
إلغاء بث تلفزيوني وإطلاق النار على مراسل.. ماذا يجري؟ (فيديو)
00:30 | 2021-07-11
11/07/2021 10:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قصّته ملهمة.. فقد 100 كلغ من وزنه وأصبح من أبطال كمال الأجسام (فيديو)
Lebanon 24
قصّته ملهمة.. فقد 100 كلغ من وزنه وأصبح من أبطال كمال الأجسام (فيديو)
05:00 | 2021-07-10
11/07/2021 10:41:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact