رياضة

راي باسيل تحمل العلم اللبناني في حفل افتتاح اولمبياد طوكيو

Lebanon 24
11-07-2021 | 17:00
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 تقدم اللجنة الأولمبية اللبنانية الرياضيات والرياضيين اللبنانيين الستة المشاركين في دورة طوكيو الاولمبية، في مؤتمر صحافي يعقده رئيسها بيار جلخ، الخامسة بعد ظهر الثلاثاء المقبل في فندق "لانكاستر - تمار" الحازمية بعد تقاطع غاليري سمعان بإتجاه بعبدا.

وذكرت الرامية راي باسيل عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه أسند اليها حمل العلم اللبناني في حفل الافتتاح الرسمي للدورة.

ويمثل لبنان في الدورة الاولمبية الى باسيل، ناصيف الياس (جودو)، محاسن فتوح (رفع اثقال)، نور الدين حديد (العاب قوى)، منذر كبارة ومارب خوري (سباحة).
 
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