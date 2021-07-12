إيطاليا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية بعد فوزها على إنكلترا

ظفر المنتخب الإيطالي، الأحد، بكأس أوروبا، للمرة الثانية في تاريخه على حساب المنتخب الإنكليزي، الذي اقترب للغاية من إحراز لقبه الأول، في مباراة نهائية مثيرة وطويلة بعد أن احتكما إلى ركلات الترجيح.