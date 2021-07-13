رياضة

لقطة لم تعرض أثناء نهائي أوروبا.. مشجع يقتحم أرضية الملعب والأمن يطارده (فيديو وصور)

Lebanon 24
13-07-2021 | 05:00
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شهدت الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني من المباراة النهائية لأمم أوروبا التي جمعت الأحد المنتخبين الإنكليزي والإيطالي توقفا اضطراريا نتيجة اقتحام أحد المشجعين لأرضية الملعب.
 
 
 
 


ولم يواكب النقل التلفزيوني للنهائي أحداث المطاردة التي جرت بين المشجع ورجال حفظ النظام، بينما تم تداول العديد من الفيديوهات للحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورها بعض الحضور من زوايا مختلفة حسب جلوسهم على المدرجات.

واستكمل اللعب فور إخراج الضيف غير المرغوب به من أرضية الملعب.

يذكر أن المنتخب الإيطالي توج بكأس الأمم الأوروبية بعد فوزه على نظيره الإنكليزي في معقله على أرضية ملعب "ويمبلي" في لندن بركلات الترجيح 3-2 عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليرفع كأس البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1968.

المصدر: روسيا اليوم
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