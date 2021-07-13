لقطة لم تعرض أثناء نهائي أوروبا.. مشجع يقتحم أرضية الملعب والأمن يطارده (فيديو وصور)

مشجع يقتحم ملعب ويمبلي... pic.twitter.com/jtRpoMUPY8
— برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) July 11, 2021
مشجع يقتحم ملعب ويمبلي... pic.twitter.com/jtRpoMUPY8
⭕️ مشجع يقتحم أرض الملعب قبل نهاية الشوط الثاني لمباراة إيطاليا ضد إنجلترا
#يورو2020
#EURO2020
#ايطاليا_انجلترا
#استاد_الدوح pic.twitter.com/YsGmBjQFl7
— استاد الدوحة (@staddoha) July 11, 2021
⭕️ مشجع يقتحم أرض الملعب قبل نهاية الشوط الثاني لمباراة إيطاليا ضد إنجلترا
#يورو2020
#EURO2020
شاهد.. مشجع يقتحم ملعب ويمبلي خلال نهائي يورو 2020#لندن #ملعب_ويمبلي #يورو_2020 pic.twitter.com/dQg04Wha8p
— Hespress هسبريس (@hespress) July 12, 2021
شاهد.. مشجع يقتحم ملعب ويمبلي خلال نهائي يورو 2020#لندن #ملعب_ويمبلي #يورو_2020 pic.twitter.com/dQg04Wha8p