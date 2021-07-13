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رياضة
دوناروما يكشف سبب عدم احتفاله بعد تصديه للركلة الترجيحية الحاسمة في نهائي "يورو 2020" (فيديو)
Lebanon 24
13-07-2021
|
22:00
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قال جيانلويجي دوناروما حارس مرمى المنتخب الإيطالي، إنه لم يستوعب أن فريقه فاز على إنجلترا عندما تصدى للركلة الترجيحية الحاسمة في نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".
وتصدى دوناروما ببراعة لركلة الإنجليزي بوكايو ساكا الحاسمة ليمنح "الآتزوري" اللقب الأوروبي الثاني في تاريخه بعد عام 1968. ولم يحتفل دوناروما مباشرة بإحراز اللقب القاري وبدت ملامحه باردة وسار بصمت وهدوء قبل أن يتجمع زملاؤه حوله للاحتفال بالفوز التاريخي.
وكان دوناروما البالغ 22 عامًا قد تصدى كذلك للركلة الترجيحية التي نفذها جادون سانشو، فيما اصطدمت محاولة راشفورد بالقائم، لتفوز إيطاليا على إنجلترا بركلات الترجيح 3-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وقال دوناروما في حديث لقناة "سكاي إيطاليا" أنه لم يدرك فورًا ماذا حصل: "لم أكن أعلم أننا فزنا، لقد نظرت إلى الحكم وحاولت فهم أن كل شيء على ما يرام".
وأضاف: "ثم التفت إلى زملائي وكانوا يركضون نحوي، ومن هنا بدأ كل شيء، لم أفهم ما يجري".
وتم اختيار دوناروما أفضل لاعب في البطولة، بعد أدائه الرائع أمام إنجلترا، والذي جاء بعد تألقه أيضًا في ركلات الترجيح أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي.
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