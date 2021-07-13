رياضة

دوناروما يكشف سبب عدم احتفاله بعد تصديه للركلة الترجيحية الحاسمة في نهائي "يورو 2020" (فيديو)

Lebanon 24
13-07-2021 | 22:00
A-
A+
Doc-P-842455-637618052633900227.jpg
Doc-P-842455-637618052633900227.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال جيانلويجي دوناروما حارس مرمى المنتخب الإيطالي، إنه لم يستوعب أن فريقه فاز على إنجلترا عندما تصدى للركلة الترجيحية الحاسمة في نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وتصدى دوناروما ببراعة لركلة الإنجليزي بوكايو ساكا الحاسمة ليمنح "الآتزوري" اللقب الأوروبي الثاني في تاريخه بعد عام 1968. ولم يحتفل دوناروما مباشرة بإحراز اللقب القاري وبدت ملامحه باردة وسار بصمت وهدوء قبل أن يتجمع زملاؤه حوله للاحتفال بالفوز التاريخي.

وكان دوناروما البالغ 22 عامًا قد تصدى كذلك للركلة الترجيحية التي نفذها جادون سانشو، فيما اصطدمت محاولة راشفورد بالقائم، لتفوز إيطاليا على إنجلترا بركلات الترجيح 3-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال دوناروما في حديث لقناة "سكاي إيطاليا" أنه لم يدرك فورًا ماذا حصل: "لم أكن أعلم أننا فزنا، لقد نظرت إلى الحكم وحاولت فهم أن كل شيء على ما يرام".

وأضاف: "ثم التفت إلى زملائي وكانوا يركضون نحوي، ومن هنا بدأ كل شيء، لم أفهم ما يجري".
 
وتم اختيار دوناروما أفضل لاعب في البطولة، بعد أدائه الرائع أمام إنجلترا، والذي جاء بعد تألقه أيضًا في ركلات الترجيح أمام إسبانيا في الدور نصف النهائي.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2021-07-15
02:00 | 2021-07-15
16:00 | 2021-07-14
14:54 | 2021-07-14
14:00 | 2021-07-14
11:00 | 2021-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website