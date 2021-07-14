مدرّب لبناني يقود "القادسية" لإحراز لقب الدوري السعودي لكرة الصالات

سجل المدرب اللبناني طارق رزق انجازاً كبيراً في مسيرته في أول تجربة احترافية له خارج لبنان مع نجاحه بالتتويج بطلاً للدوري السعودي الممتاز مع فريق القادسية على حساب الاتفاق حامل اللقب إثر فوزه عليه 5-3 في المباراة النهائية التي جرت بينهما الثلاثاء في صالة نادي القادسية في الخبر.
وكان المدرب اللبناني طارق رزق قد بدأ موسمه الأول كمدرب محترف مشرفاً على نادي الثقبة حيث حقق معه انتصارين قبل أن ينتقل الى تدريب القادسية ليسجل 19 فوزاً في مختلف البطولات ويحرز اللقب. وسبق لرزق أن احرز لقب كأس لبنان عام 2017 مع شباب الأشرفية، ثم درب منتخب لبنان للشباب وتأهل معه الى الدور ربع النهائي من بطولة آسيا للاعبين دون 22 سنة التي اقيمت في مدينة تبريز الايرانية قبل أن يخرج في الوقت الاضافي أمام البلد المضيف.