رياضة

مدرّب لبناني يقود "القادسية" لإحراز لقب الدوري السعودي لكرة الصالات

Lebanon 24
14-07-2021 | 04:25
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سجل المدرب اللبناني طارق رزق انجازاً كبيراً في مسيرته في أول تجربة احترافية له خارج لبنان مع نجاحه بالتتويج بطلاً للدوري السعودي الممتاز مع فريق القادسية على حساب الاتفاق حامل اللقب إثر فوزه عليه 5-3 في المباراة النهائية التي جرت بينهما الثلاثاء في صالة نادي القادسية في الخبر.


وجاءت المباراة حماسية وشهدت تحولات كثيرة حيث تقدم القادسية بهدفي معاذ العسيري والمصري خالد عبد الحميد "مارادونا" بعدما أهدر لاعبو كماً هائلاً من الفرص، قبل أن يدرك الاتفاق التعادل مع دخول الفريقين في الاستراحة بواسطة عبد العزيز العلوني ونواف العروان. وقبل ست دقائق على نهاية المباراة انتزع فهد القاسم التقدم لحامل اللقب.

لكن القادسية كان مصمماً على الفوز وتحقيق الانجاز فإستعاد المبادرة بفضل هدفين للبرازيلي بوتشينو ثم اختتم "مارادونا" خماسية القادسية قبل نهاية اللقاء الذي حضره نحو الف متفرج من الجانبين تقدمهم مدير إدارة "كرة الصالات والشاطئية" في الاتحاد السعودي لكرة القدم ناصر السعدي ومدير فرع وزارة الرياضة في المنطقة الشرقية موفق السنيد.

واختتم الموسم الحافل وسط تنظيم مميز راعى قواعد السلامة العامة، حيث سلم السعدي كأس المركز الأول الى فريق القادسية مع الميداليات الذهبية، فيما تسلم فريق الاتفاق الميداليات الفضية.

وكان المدرب اللبناني طارق رزق قد بدأ موسمه الأول كمدرب محترف مشرفاً على نادي الثقبة حيث حقق معه انتصارين قبل أن ينتقل الى تدريب القادسية ليسجل 19 فوزاً في مختلف البطولات ويحرز اللقب. وسبق لرزق أن احرز لقب كأس لبنان عام 2017 مع شباب الأشرفية، ثم درب منتخب لبنان للشباب وتأهل معه الى الدور ربع النهائي من بطولة آسيا للاعبين دون 22 سنة التي اقيمت في مدينة تبريز الايرانية قبل أن يخرج في الوقت الاضافي أمام البلد المضيف.

 
 
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