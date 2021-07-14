ميسي وافق على شروط تجديد عقده مع برشلونة

قالت صحيفة "لاسبورتيو" الكتالانية إن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وافق على شروط عقد جديد مع فريقه الإسباني برشلونة.ووفق الصحيفة، وافق ميسي على تخفيض أجره بنسبة 50 في المئة.وذكرت"لاسبورتيو" أن ميسي وبرشلونة توصلا إلى اتفاق، الأربعاء، وسيتم الإعلان رسميا عن ذلك بمجرد التحقق من التفاصيل.وقالت الصحيفة إن تأكيد العقد قد يستغرق بضعة أيام أو حتى نهاية الشهر حيث لا يزال النادي بحاجة إلى تحقيق التوازن بين الدفاتر لإنجاح هذه الصفقة، التي تقول الصحيفة إنها مؤكدة وأن ميسي سيلعب في برشلونة الموسم القادم.وأوضحت الصحيفة أن عقد ميسي من المتوقع أن يمتد لمدة خمس سنوات، لكن هناك أيضا اقتراحات بأن يلعب ويمثل برشلونة كسفير في الولايات المتحدة في غضون العامين القادمين.وحول تخفيض راتبه، قالت الصحيفة إن المال لم يكن مشكلة في المفاوضات، حيث كان ميسي سعيدا بقبول اقتراح النادي تخفيضا كبيرا في راتبه من أجل البقاء.وتنقل لاسبورتيو أن النقاط الشائكة في المفاوضات هي القضايا القانونية والبيروقراطية، مع عدد قليل من العقبات البسيطة التي لا يزال يتعين التغلب عليها قبل الانتهاء من كل شيء.وفقد فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان الأمل رسميا هذا الأسبوع في إمكانية جلب ميسي لصفوفه، بحسب ما نقلت الصحيفة.وفكّ ليونيل ميسي نحسه مع منتخب الأرجنتين وقاده إلى لقب بطولة كوبا أميركا لكرة القدم على حساب البرازيل المضيفة 1-صفر السبت على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، ليحصد أفضل لاعب في العالم ست مرات أوّل ألقابه الكبرى مع بلاده.وفرض ميسي نفسه نجما للبطولة مع أربعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة، وبدا التأثر واضحا عليه بعد ضمان اللقب المنتظر منذ زمن بعيد.