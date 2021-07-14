رياضة

قذيفة شيك تفوز بأجمل أهداف كأس أوروبا

Lebanon 24
14-07-2021 | 22:00
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قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الأربعاء، إن هدف مهاجم جمهورية التشيك باتريك شيك من مسافة بعيدة أمام اسكتلندا فاز بالتصويت بجائزة أجمل هدف في بطولة أوروبا 2020.

واستغل شيك خروج الحارس ديفيد مارشال من مرماه وسدد من منتصف الملعب تقريبا ليهز شباك اسكتلندا في دور المجموعات. وبهذه التسديدة من 45.45 متر سجل مهاجم باير ليفركوزن هدفا من أبعد مسافة في تاريخ بطولة أوروبا.

وذكر اليويفا عبر موقعه على الإنترنت أن هدف شيك نال 800 ألف صوت تقريبا فيما جاء هدف الفرنسي بول بوغبا في مرمى سويسرا في المركز الثاني واحتل هدف الكرواتي لوكا مودريتش في مرمى اسكتلندا المركز الثالث. وأنهى شيك البطولة متقاسما صدارة الهدافين مع البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد خمسة أهداف.
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