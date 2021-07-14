رياضة

لاعب نادي الحكمة في العناية المركزة!

Lebanon 24
14-07-2021 | 14:54
A-
A+
Doc-P-842850-637618966089569947.jpg
Doc-P-842850-637618966089569947.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن اللجنة الطبية في نادي الحكمة الرياضي- بيروت ما يلي:
"بعد اصابة لاعب فريق الحكمة لكرة السلة مايكل صدقه بفيروس كورونا ما ادى الى دخوله الحجر في منزله، ويوم امس اصيب بعارض صحي ما استوجب نقله الى اقرب مستشفى في منطقة البقاع وبعدها الى المستشفى اللبناني الجعتاوي واجريت له التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة وتبين ان نبض قلبه كان دون المستوى الطبيعي حيث وتعرض لمضاعفات في اعصاب الرأس والجسم.
اللاعب صدقه موجود حاليا في العناية المركزة ويتلقى العلاجات الضرورية، بالتنسيق مع اللجنة الطبية في النادي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2021-07-15
02:00 | 2021-07-15
16:00 | 2021-07-14
14:00 | 2021-07-14
11:00 | 2021-07-14
08:00 | 2021-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website