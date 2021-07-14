لاعب نادي الحكمة في العناية المركزة!

صدر عن اللجنة الطبية في نادي الحكمة الرياضي- بيروت ما يلي:"بعد اصابة لاعب فريق الحكمة لكرة السلة مايكل صدقه بفيروس كورونا ما ادى الى دخوله الحجر في منزله، ويوم امس اصيب بعارض صحي ما استوجب نقله الى اقرب مستشفى في منطقة البقاع وبعدها الى المستشفى اللبناني الجعتاوي واجريت له التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة وتبين ان نبض قلبه كان دون المستوى الطبيعي حيث وتعرض لمضاعفات في اعصاب الرأس والجسم.اللاعب صدقه موجود حاليا في العناية المركزة ويتلقى العلاجات الضرورية، بالتنسيق مع اللجنة الطبية في النادي".