رياضة

يوفنتوس يواصل التعثر بالخسارة أمام نابولي

Lebanon 24
12-09-2021 | 11:00
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واصل فريق يوفنتوس عروضه السيئة في الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه بهدف أمام مضيفه نابولي ليخسر 1 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة من المسابقة، والتي شهدت فوز فينيزيا على إمبولي 2 - 1.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة العاشرة، وتعادل ماتيو بوليتانو لنابولي في الدقيقة 57 قبل أن يسجل كاليدو كوليبالي هدف الفوز في الدقيقة 85. وتوقف رصيد يوفنتوس عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر، فيما رفع نابولي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب.

واستهل يوفنتوس الموسم بالتعادل مع أودينيزي 1/1 قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام إمبولي بهدف نظيف، فيما فاز نابولي بمباراتيه السابقتين على فينيزيا 2 - صفر وجنوى 2 - 1.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق فينيزيا أول انتصار له في الدوري، هذا الموسم، بفوزه على مضيفه إمبولي 2 - 1. وسجل هدفي فينيزيا توماس هنري وديفيد اوكيريكي في الدقيقتين 13 و68، فيما سجل هدف إمبولي نديم بايرامي في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وحصد فينيزيا أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم، حيث سبق له الخسارة في أول جولتين أمام نابولي صفر - 2 وأمام أودينيزي صفر - 3. فيما توقف رصيد إمبولي عند ثلاث نقاط، حيث خسر في الجولة الأولى أمام لاتسيو 1 - 3 وفاز في الجولة الثانية على يوفنتوس بهدف نظيف.
المصدر: العربية
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