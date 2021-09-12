رياضة

لحظة مؤثرة لوالدة رونالدو بعد هدفيه في شباك نيوكاسل (صور)

Lebanon 24
12-09-2021 | 14:00
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شوهدت ماريا دولوريس والدة كريستيانو رونالدو وهي تبكي في ملعب "أولد ترافورد" عندما سجل نجلها هدفين في أول مباراة يخوضها بعد عودته إلى مانشستر يونايتد.

وحقق رونالدو عودة مثالية إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بقيادة فريقه القديم الجديد مانشستر يونايتد إلى فوز ثمين على ضيفه نيوكاسل يونايتد 4-1، اليوم السبت، ووضعه في صدارة الدوري مستغلا هدية كريستال بالاس الفائز على توتنهام المتصدر السابق بثلاثية نظيفة.
 
واحتاج النجم البرتغالي إلى 47 دقيقة فقط ليسجل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي بعد عودته، قبل أن يضيف الثاني في الدقيقة 62.

وتفاعلت والدة رونالدو، التي تواجدت في المدرجات، مع كل هدف يسجله نجلها، وانتشرت لها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيها صاحبة الـ66 عاما، وهي تقفز من مكانها في المدرج، قبل أن تنساب دموع الفرح من عينيها.
 
وشكل ظهور والدة رونالدو في "أولد ترافورد" مفاجأة للكثيرين، لأن "الدون" اعترف في وقت سابق بأن والدته ممنوعة من حضور المباريات الكبيرة والهامة.
المصدر: روسيا اليوم
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