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رياضة
رئيس الليغا يفجر مفاجأة: ميسي لم يغادر برشلونة لأسباب مالية
Lebanon 24
12-09-2021
|
16:00
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فجر رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، مفاجأة مدوية، بتصريحه لصحيفة "سبورت" الرياضية، بأن رحيل نجم برشلونة ليونيل ميسي عن صفوف النادي "الكتالوني" لباريس سان جرمان، كان أمرا يمكن تجنبه.
وأوضح خافيير تيباس أنه تحدث مع رئيس برشلونة، خوان لابورتا، فيما يتعلق بمسألة عقد ليونيل ميسي، حيث قال: "أخبرت لابورتا شخصيا ومجلس إدارته عبر مكالمة هاتفية، أنه يمكن البحث عن حلول ومخرج، إذا كان سبب رحيل النجم الأرجنتيني عن صفوف برشلونة، يعود لأسباب مالية".
وأضاف رئيس رابطة "الليغا": "لا يمكنني الجزم بأن برشلونة قد سمح برحيل ميسي عن الدوري الإسباني لأسباب اقتصادية"، وفق ما نقل موقع "فوتبول إسبانيا" الرياضي.
وتابع: "أحترم قرار نادي برشلونة، ولكن يتوجب عليّ أن أوضح الأمور كما حدثت في الواقع".
ووصف تيباس رحيل ميسي عن الدوري الإسباني بأنه كان "الأكثر إيلاما"، مقارنة برحيل نجوم آخرين أمثال كريستيانو رونالدو، لكونه "أعظم" لاعب في التاريخ، وفق قوله.
واختتم حديثه قائلا: "دعونا نأمل يوما ما أن تعرف الحقيقة كاملة حول ما حدث مع ميسي، ولكني أؤكد أن الدفاع وراء رحيله لم يكن ماليا".
وكان باريس سان جرمان قد أعلن الشهر الماضي رسميا انتقال ميسي إلى صفوفه بعقد لمدة سنتين مع إمكانية تجديده عاما إضافيا، بعدما تحدث برشلونة عن العقبات المالية والهيكلية الخاصة بلوائح الدوري الإسباني والتي حالت دون بقاء "البرغوث" مع الفريق.
وحفر ميسي اسمه بحروف من ذهب بتاريخ الدوري الإسباني لأنه اللاعب الأكثر فوزا بالمباريات في البطولة بعدما حقق 383 انتصارا مع برشلونة، فيما خاض أكبر عدد من المباريات بالمسابقة بواقع 778 مباراة.
وتصدر أهم لاعب بتاريخ برشلونة قائمة هدافي "البارسا" في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 120 هدفا، متفوقا بفارق ساحق على الثنائي النجم البرازيلي المعتزل ريفالدو وصديقه السابق في النادي الكتالوني ومهاجم أتليتكو مدريد الحالي الأوروغواياني لويس سواريز، اللذين سجلا 25 هدفا في البطولة القارية الأهم في أوروبا.
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