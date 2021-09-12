محمد صلاح يلتحق بقائمة فريدة في البريميرليغ

يستطيع النجم المصري ونجم فريق ليفربول الإنكليزي أن ينضم لقائمة فريدة في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، عندما يستضيف فريق ليدز يونايتد فريق ليفربول ضمن الجولة الرابعة من البطولة

ويحتاج محمد صلاح لهدف لينضم لقائمة أسرع 5 لاعبين إحرازا لمئة هدف في البريميرليغ من خلال الظهور الـ162 له في البطولة الإنكليزية.

وجاء في تغريدة نشرها الموقع الرسمي لبطولة البريميرليغ، على تويتر أن "صلاح سجل 99 هدفا في 161 مباراة بالمسابقة.. وإذا سجل هدفا ضد ليدز سيصبح خامس أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في المسابقة بعد آلان شيرر وهاري كين وسيرجيو أغويرو وتييري هنري".



ولكن قد يكون هذا الأمر صعبا إذا علمنا أن فريق ليدز لم يهزم في آخر 7 مباريات في البطولة، حيث تعادل 4 مرات وفاز 3 مرات.