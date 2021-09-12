سقوط "الانصار" أمام البرج في المرحلة الأولى من الدوري العام اللبناني الـ62





وسجل للبرج حسن مهنا بكرة حولها الى سقف مرمى الحارس نزيه أسعد، اثر عرضية من أكرم مغربي المتياسر. ألحق البرج خسارة أولى بالانصار بطل الثنائية الموسم الماضي، بفوزه عليه 1 - 0 (الشوط الاول 1 - 0)، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، في المرحلة الاولى من الدوري العام اللبناني الـ 62 لكرة القدم.وسجل للبرج حسن مهنا بكرة حولها الى سقف مرمى الحارس نزيه أسعد، اثر عرضية من أكرم مغربي المتياسر.

وأكمل الفريق الاصفر المباراة بـ10 لاعبين في الشوط الثاني بعد خروج المخضرم مغربي بالبطاقة الحمراء.



وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، تعادل النجمة وصيف الثنائية الموسم الماضي مع الصفاء سلبا 0 - 0، في مباراة اقتسمها الفريقان لعبا ونتيجة، مع أفضلية صفاوية في الدقائق الأخيرة التي تألق فيها الحارس النبيذي علي حلال في الذود عن مرماه.



وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، تعادل شباب الساحل والأخاء الاهلي عاليه 1 - 1 (الشوط الاول 1 - 1).

وتختتم المرحلة غدا الاثنين بمباراة العهد وطرابلس الرياضي الساعة الرابعة بعد الظهر في مجمع فؤاد شهاب.