رياضة

ريال مدريد يقلب خسارته إلى خماسية في مرمى سلتا فيغو

Lebanon 24
13-09-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-863182-637671140212635465.jpg
Doc-P-863182-637671140212635465.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل كريم بنزيمة ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه سلتا فيغو 5 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت أيضا مباريات هذه الجولة فوز فالنسيا على أوساسونا 4 - 1، وأتلتيكو مدريد على إسبانيول 2 - 1، وريال سوسييداد على قادش 2 - صفر.

وتقدم سلتا فيغو بهدف سجله سانتي مينا في الدقيقة الرابعة، وتعادل كريم بنزيمة للريال في الدقيقة 24، ثم أضاف سلتا فيغو الهدف الثاني في الدقيقة 31 عن طريق فرانكو سيرفي لينتهي الشوط الأول بتقدم سلتا فيغو 2 - 1. وفي الشوط الثاني سجل بنزيمة الهدف الثاني له وللريال في الدقيقة 46، ثم سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثالث للريال في الدقيقة 55، ثم أضاف إدواردو كامافينغا الهدف الرابع للريال في الدقيقة 72، قبل أن يسجل بنزيمة هدفه الثالث (هاتريك) والخامس للريال في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

ورفع الريال رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام فالنسيا، الوصيف ، وأتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث. في المقابل توقف رصيد سلتا فيغو عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2021-09-14
02:00 | 2021-09-14
23:00 | 2021-09-13
16:00 | 2021-09-13
14:00 | 2021-09-13
11:38 | 2021-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website