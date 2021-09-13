موهبة متفجرة.. فينيسيوس يصبح أحد أهم نجوم الدور الإسباني

استطاع النجم البرازيلي، فينيسيوس، أن يقدم أداء لافتا هذا الموسم ريال مدريد في الدوري الإسباني مما يرشحه لأن يكون أحد أبرز نجوم الليغا، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" المقربة من أسوار الفريق المكي.ويبدو أن أداء النجم الشاب، البالغ من العمر 21 عاما، قد تطور بشكل مذهل في هذا العام مع قدوم المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الذي يبدو أنه كان قادرا على تهذيب موهبة المهاجم البرازيلي وتطويرها.وكان يؤخذ على "فيني" في المواسم الثلاثة السابقة التي خاضها مع العملاق الأبيض عدم قدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة والقدرة على إنهاء على الهجمات بشكل جيد وهو ما تغير هذه المرة، إذ استطاع أن يسجل حتى الآن 4 أهداف في 4 مباريات في الدوري مما يؤهله أن ينافس على لقب هداف الدوري في حال واصل تألقه الرائع.وقالت صحيفة ماركا إن النجم الأسمر قد كان رمانة الميزان في مباراة ريال مدريد مع سيلتا فيغو يوم أمس، إذ أنه لعب دورا بارزا في قلب النتيجة من 2-1 إلى 5-2 لصالح "الميرنغي"، مما يؤهله لأن "يكون أفضل لاعب في الفريق" في المستقبل خاصة وأنه ذكر الجماهير بأسلوب " الظاهرة رونالدو البرازيلي".وقد أشاد قائد الفريق، النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، بزميله فينيسيوس واصفا إياه بـ"الظاهرة وأنه ما زال لديه الكثير لكي يقدمه".وقال بنزيمة بعد المباراة: "أعتقد أنها كانت ليلة مميزة لنا. الأجواء والجماهير كانت مميزة، الوضع كان غريبا علينا أيضا بعض الشيء بسبب عودة الجماهير، لكننا فعلنا في الشوط الثاني ما كنا قادرين على فعله. احتجنا إلى مساندة جماهيرنا واليوم قدموا كل شيء لنا".وأردف: "فينيسيوس ظاهرة، إنه شاب وأنا أحب التحدث واللعب معه كثيرا. لقد أثبت قدرته على اللعب في هذا الفريق".تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يتصدر حاليا الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن فريقي فالنسيا وأتلتيكو مدريد اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي.