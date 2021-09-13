رياضة

موهبة متفجرة.. فينيسيوس يصبح أحد أهم نجوم الدور الإسباني

Lebanon 24
13-09-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-863187-637671145306976886.jpg
Doc-P-863187-637671145306976886.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استطاع النجم البرازيلي، فينيسيوس، أن يقدم أداء لافتا هذا الموسم ريال مدريد في الدوري الإسباني مما يرشحه لأن يكون أحد أبرز نجوم الليغا، وفقا لما ذكرت صحيفة "ماركا" المقربة من أسوار  الفريق المكي.

ويبدو أن أداء النجم الشاب، البالغ من العمر 21 عاما، قد تطور بشكل مذهل في هذا العام مع قدوم المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الذي يبدو أنه كان قادرا على تهذيب موهبة المهاجم البرازيلي وتطويرها.

وكان يؤخذ على "فيني" في المواسم الثلاثة السابقة التي خاضها مع العملاق الأبيض عدم قدرته على اتخاذ القرارات  الصحيحة والقدرة على إنهاء على الهجمات بشكل جيد وهو ما تغير هذه المرة، إذ استطاع أن يسجل حتى الآن 4 أهداف  في 4 مباريات في الدوري مما يؤهله أن ينافس على لقب هداف الدوري في حال واصل تألقه الرائع.

وقالت صحيفة ماركا إن النجم الأسمر قد كان رمانة الميزان في مباراة ريال مدريد مع سيلتا فيغو يوم أمس، إذ أنه لعب دورا بارزا في قلب النتيجة من 2-1 إلى 5-2 لصالح "الميرنغي"، مما يؤهله لأن "يكون أفضل لاعب في الفريق" في المستقبل خاصة وأنه ذكر الجماهير بأسلوب " الظاهرة رونالدو البرازيلي".

وقد أشاد قائد الفريق، النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، بزميله فينيسيوس واصفا إياه بـ"الظاهرة وأنه ما زال لديه الكثير لكي يقدمه".

وقال بنزيمة بعد المباراة: "أعتقد أنها كانت ليلة مميزة لنا. الأجواء والجماهير كانت مميزة، الوضع كان غريبا علينا أيضا بعض الشيء بسبب عودة الجماهير، لكننا فعلنا في الشوط الثاني ما كنا قادرين على فعله. احتجنا إلى مساندة جماهيرنا واليوم قدموا كل شيء لنا".

وأردف: "فينيسيوس ظاهرة، إنه شاب وأنا أحب التحدث واللعب معه كثيرا. لقد أثبت قدرته على اللعب في هذا الفريق".

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يتصدر حاليا الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن فريقي فالنسيا وأتلتيكو مدريد اللذين يحتلان المركزين الثاني والثالث على التوالي.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2021-09-14
02:00 | 2021-09-14
23:00 | 2021-09-13
16:00 | 2021-09-13
14:00 | 2021-09-13
11:38 | 2021-09-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website