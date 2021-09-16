رياضة

محرز يهزم جيسوس في مصارعة خلال تدريبات مانشستر سيتي (فيديو)

Lebanon 24
16-09-2021 | 05:00
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شهدت تدريبات فريق مانشستر سيتي الإنجليزي التحضيرية للقاء الفريق في دوري الأبطال، مصارعة بين نجمي الفريق الجزائري رياض محرز والبرازيلي غابرييل جيسوس.

وخلال الحصة التدريبية للفريق تحضيرا للقاء لايبزيغ الألماني لحساب مباريات الجولة الأولى من الجموعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

دخل اللاعبان في نزال على أرض الملعب حيث دانت السيطرة في البداية للنجم البرازيلي قبل أن يستعيد محرز المبادرة ليفوز بتثبيت جيسوس، وسط حضور عدد من اللاعبين.
 
www.youtu.be/06_UbBXjTMs
المصدر: سبوتنيك
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