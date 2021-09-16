رونالدو ترك القصر الفخم بمانشستر.. ما سر القرار السريع؟

لم يمكث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سوى أيام معدودة في قصره الجديد بمنطقة مانشستر، حتى غادره متجها إلى قصر آخر.وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، الخميس، أن مهاجم مانشستر يونايتد غادر قصره، الذي يتكون من 7 غرف نوم، وتبلغ قيمته 9.6 مليون دولار في شيشاير، القريبة من مانشستر.واستبدل رونالدو القصر مع آخر أقل ثمنا (4 ملايين دولار) كان يمتلكه لاعب سابق في "الشياطين الحمر"، دون الكشف عن هوية هذا اللاعب.ونقل رونالدو (36 عاما)، الذي انضم مع بداية الموسم الحالي لنادي مانشستر يونايتد، صديقته جورجينا رودريغيز (27 عاما)، وأطفاله الأربعة من قصره الأول بعد أقل من أسبوع قبل العثور على القصر الجديد.