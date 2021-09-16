"تحملنا الكثير ولا يوجد تقدير"... مدرب عام الزمالك المصري يعلن رحيله عن النادي

قال المدرب العام في نادي "الزمالك" أسامة نبيه، إنه قرر الرحيل والاستقالة من منصبه في "الزمالك"، لافتا إلى أنهم "تحملوا الكثير من أجل النادي".

وأوضح نبيه في تصريحات لموقع "يلا كورة"، "تحملنا الكثير من أجل نادي الزمالك ولا يوجد أي تقدير بالنسبة لنا (...) قررت الرحيل عن الزمالك بعد الصبر في العديد من المواقف التي لا يتحملها أي شخص".

وتواجد نبيه ضمن الجهاز الفني للفرنسي باتريس كارتيرون، وساهم في تتويج "الزمالك" بلقب الدوري الموسم الأخير.

وأشار نبيه إلى أن "هناك جلسة بين المصريين في الجهاز الفني لكارتيرون، والجهاز الإداري والطبي واللاعبين مع الإدارة وسنرى ما سوف يحدث".

وحسم "الزمالك" لقب الدوري موسم 21/20 لصالحه بفارق 4 نقاط عن "الأهلي" الذي حل في المركز الثاني بجدول الترتيب.