رياضة

فريق رباعي يمثل لبنان في بطولة العالم للغوص بتركيا

Lebanon 24
16-09-2021 | 08:25
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يشارك فريق مؤلف من فتاتين وشابين من لبنان يمثلون اتحاد الغوص الحر و"مهرجان لبنان المائي" في بطولة العالم التي تقام في مدينة كاش التركية.

وتُعتبر المسابقة من أهم المنافسات المصنفة فئة أولى بالنسبة للبطولات العالمية، وهي بطولة نزول الى الأعماق يتنافس خلالها المتبارون بأربعة أساليب مختلفة: الوزن الثابت مع أو بدون زعانف أو مع زعانف مزدوجة أو بطريقة شد الحبل.

يتألف الفريق الذي أرسله اتحاد الغوص الحر من مروان حريري (مواليد صيدا 1977 ) كمدرب للفريق ورئيس البعثة، ومارك ابو منصور ( مواليد بحمدون 1993 ) وهو من ممارسي الغوص الحر منذ صغره وهاو لصيد الأسماك، بالاضافة الى هبة سكيني (من مواليد صيدا) وهي مدربة يوغا تقطن حاليا خارج لبنان وانضمت للفريق في مدينة كاش لخوض المسابقة العالمية، وباميلا صغبيني وهي من مواليد زحلة وتعشق الحياة البحرية ومدربة لياقة بدنية وعارضة تحت الماء.

واتم الاتحاد اللبناني للغوص ممثلا برئيسه بطل العالم السابق في التزلج المائي سيمون خوري ملف الطلب للمشاركة بالمسابقة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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