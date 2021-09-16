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رياضة
تصنيف "الفيفا"... هذه مرتبة لبنان عربيا وعالميا
Lebanon 24
16-09-2021
|
16:00
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات الخاص لشهر أيلول، وحافظ فيه المنتخب التونسي على الصدارة العربية، فيما تراجعت مصر عالميا.
واحتل منتخب تونس الصدارة عربيا والمركز الـ25 عالميا، يليه منتخب الجزائر في المركز الثاني عربيا والـ30 عالميا، ثم منتخب المغرب في المركز الثالث عربيا والـ33 عالميا، متبوعا بمنتخب قطر في المرتبة الرابعة عربيا والـ43 عالميا، ثم المنتخب المصري في المرتبة الخامسة عربيا، حيث تراجع مركزين في الترتيب العالمي، من الـ46 إلى الـ48.
وفيما يلي ترتيب أول 15 منتخبا عربيا وعالميا:
1- تونس (25 عالميا)
2- الجزائر (30)
3- المغرب (33)
4- قطر (43
5- مصر (48)
6- السعودية (56)
7- العراق (72)
8- عمان (72)
9- سوريا (81)
10- البحرين 91
11- الأردن (93)
12- لبنان (97)
13- فلطسين (99)
14- موريتانيا (104)
15- ليبيا (110).
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