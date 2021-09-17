غوارديولا يثير جدلا واسعا... ماذا دار بينه وبين رياض محرز؟

تسبّب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا، في حالة جدل واسعة بسبب طريقة انفعاله على النجم الجزائري رياض محرز، أثناء المباراة التي أقيمت أمس أمام لايبزيغ الألماني في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأظهرت لقطات، أثناء المباراة، غوارديولا وهو يعطي تعليمات لرياض محرز بشكل منفعل وحاد لم تعتد عليه الجماهير، وتكرر الأمر نفسه مع لاعب الوسط الإنجليزي جاك غريليش.
وعقب المباراة، كشف غوارديولا عن السبب الذي دفعه إلى الانفعال على محرز وغريليش.
وقال غوارديولا في تصريحات لوسائل الإعلام، إن اللاعبين لم يلتزما بالتعليمات الدفاعية التي أعطاها لهما بين الشوطين.
وأضاف: "أعلم أن ذلك ليس سهلا أحيانا، لكن فقدان الكرة في منطقة خطرة يسمح للمنافس بالوصول إلى المرمى بتمريرة أو تمريرتين".
وكان مانشستر سيتي قد حقق فوزا كبيرا على لايبزيغ بنتيجة (6-3)، وتصدّر ترتيب المجموعة الأولى مبكرا، برصيد 3 نقاط، مستغلا تعثّر باريس سان جيرمان، الذي تعادل مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي بنتيجة (1-1).