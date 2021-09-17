"الأخاء الاهلي عاليه" يهزم "سبورتنغ" في الدوري العام اللبناني الـ62 لكرة القدم

حقق "الأخاء الاهلي" - عاليه فوزه الاول في الدوري العام اللبناني الـ62 لكرة القدم على "سبورتنغ" 1 - 0 (الشوط الاول 1 - 0)، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب نادي العهد على طريق المطار، في افتتاح المرحلة الثانية.وسجل للفائز محمد المصري ليرفع رصيده الى اربع نقاط. في حين عانى "سبورتنغ" الذي يخوض موسمه الاول بين الكبار خسارته الثانية.