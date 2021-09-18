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رياضة
من بريطانيا.. "دفعة هائلة" للفراعنة في تصفيات المونديال
Lebanon 24
18-09-2021
|
02:00
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تلقى المنتخب المصري، الجمعة، دفعة هائلة لمشوراه في التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، بعد أن أعلنت بريطانيا إزالة مصر عن القائمة الحمراء لفيروس كورونا، وبالتالي إتاحة نجمها محمد صلاح ومحمد النني للمباريات في القاهرة.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن مصر ستخرج من القائمة الحمراء اعتبارًا من الساعة الرابعة من فجر يوم 22 سبتمبر الجاري، لتكون في القائمة الصفراء.
وكان صلاح مهاجم ليفربول غاب عن المباراة الأولى أمام أنغولا في وقت سابق من الشهر الحالي في القاهرة والتي عانى فيها الفراعنة للفوز بهدف وحيد، وذلك بسبب قيود الحجر الصحي الخاص بفيروس كوورنا التي تفرضها بريطانيا على الوافدين من دول المنطقة الحمراء ومن بينها مصر.
والتحق صلاح بصفوف منتخب "الفراعنة" في ليبروفيل لخوض المواجهة القوية أمام الغابون في الجولة الثانية التي انتهت بالتعادل 1-1.
ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري على أرضه أمام ليبيا في أوائل أكتوبر المقبل، على أن تكون مباراة الجولة الرابعة بعد أيام في ليبيا.
وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط خلف ليبيا (6 نقاط)، ويحتل المنتخب الغابوني المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما تتذيل أنغولا بدون رصيد.
وسيكمل المنتخب المصري مشواره بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المعين خلفًا لحسام البدري المقال عقب التعادل مع الغابون.
المصدر: الحرة
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