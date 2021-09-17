مواجهة محتملة بين قطبي الرياض في نصف نهائي أبطال آسيا

أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم التي سحبت اليوم الجمعة في كوالالمبور، فريقي النصر والهلال السعوديين في مواجهة مع الوحدة الإماراتي وبيرسيبوليس الإيراني على التوالي.ويستضيف النصر السعودي نظيره الوحدة الإماراتي على ملعب مرسول بارك بالرياض يوم 16 تشرين اول المقبل، بينما يحل بيرسيبوليس الإيراني ضيفا ثقيلا على الهلال في العاصمة الرياض أيضا.إلا أنه حال اعتراض النادي الإيراني على اللعب في السعودية، قد يلجأ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لنقل المباراة لأرض محايدة، كما حدث في الدور ثمن النهائي مع فريقي النصر والهلال اللذين لعبنا مع أندية إيرانية بالدوحة ودبي على التوالي.وعلى افتراض فوز النصر والهلال، قد تسفر البطولة عن مواجهة محتملة هي الأولى لقطبي الرياض في دوري أبطال آسيا.وفي شرق آسيا، أسفرت القرعة عن مواجهة كورية خالصة بين جيونبوك هيونداي موتورز وأولسان هيونداي، بينما يلعب النادي الكوري الآخر بوهانغ ستيلرز ضد ناغويا غرامبوس الياباني.وبسبب جائحة فيروس كورونا، فإن مباريات الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا تقام من دور واحد.وتقام مباريات ربع ونصف نهائي منطقة غرب آسيا في السعودية، على أن تجري منافسات هذين الدورين لمنطقة الشرق في كوريا الجنوبية، بينما تقام المباراة النهائية في السعودية يوم 23 تشرين الثاني.