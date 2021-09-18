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رياضة
فتى إنجلترا الذهبي: سان جرمان أضعف مع ميسي
Lebanon 24
18-09-2021
|
08:00
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أطلق مهاجم منتخب إنجلترا ونادي ريال مدريد السابق، مايكل أوين، تصريحات "غريبة"، تتعلق بضم باريس سان جرمان لمهاجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.
واعتبر مايكل أوين أن باريس سان جرمان، يبدو أضعف مع نجم برشلونة السابق، الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وفي تصريح لقناة "بي تي سبورت"، قال أوين إن "تواجد لاعبين مميزين في سان جرمان مثل ميسي وكيليان مبابي ونيمار، يجعل الفريق يلعب على نحو أضعف".
وأضاف: "لا أعرف لماذا يميل كثيرون إلى ترشيح سان جرمان للفوز بدوري أبطال أوروبا. أعتقد أن الفرق الإنجليزية مثل تشلسي وليفربول ومانشستر سيتي أفضل بكثير من النادي الفرنسي".
وأشار أوين إلى أن لاعبين انضموا مؤخرا لسان جرمان أمثال سرخيو راموس وأشرف حكيمي وجيانلويجي دوناروما، أكثر أهمية للنادي مقارنة بميسي.
وأوضح قائلا: "توقيع لاعبين مثل دوناروما وراموس، يمنح سان جرمان فرصة أكبر للفوز بدوري أبطال أوروبا، وليس التوقيع مع ميسي"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وكان سان جرمان قد أعلن الشهر الماضي رسميا انتقال ميسي إلى صفوفه بعقد لمدة سنتين مع إمكانية تجديده عاما إضافيا، بعدما تحدث برشلونة عن العقبات المالية والهيكلية الخاصة بلوائح الدوري الإسباني والتي حالت دون بقاء "البرغوث" مع الفريق.
وحفر ميسي اسمه بحروف من ذهب بتاريخ الدوري الإسباني لأنه اللاعب الأكثر فوزا بالمباريات في البطولة بعدما حقق 383 انتصارا مع برشلونة، فيما خاض أكبر عدد من المباريات بالمسابقة بواقع 778 مباراة.
وتصدر أهم لاعب بتاريخ برشلونة قائمة هدافي "البارسا" في مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 120 هدفا، متفوقا بفارق ساحق على الثنائي النجم البرازيلي المعتزل ريفالدو وصديقه السابق في النادي الكتالوني ومهاجم أتليتكو مدريد الحالي الأوروغواياني لويس سواريز، اللذين سجلا 25 هدفا في البطولة القارية الأهم في أوروبا.
المصدر:
سكاي نيوز
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