اليابان تؤجل ماراثون طوكيو 2021 بسبب كورونا

قال القائمون على تنظيم ماراثون طوكيو إنهم قرروا تأجيل السباق حتى آذار المقبل، وإلغاء نسخة السباق في 2022، بسبب حالة الطوارئ الصحية المطبقة بالعاصمة اليابانية، في ظل استمرار تفشي العدوى بفيروس كورونا.وقالت مؤسسة ماراثون طوكيو، الجمعة، إن السباق الذي كان من المقرر إقامته في 17 تشرين الأول المقبل، تأجل إلى السادس من مارس 2022.ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن تاداكي هايانو مدير السباق قوله "أود وبكل صدق الاعتذار ليس فقط للعدائين والمتطوعين لكن لكل من كان ينتظر الحدث".وللعام الثاني على التوالي يتأثر ماراثون طوكيو باستمرار جائحة كورونا، بعد أن اقتصر السباق في العام الماضي على عدائي الصفوة.