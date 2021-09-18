رياضة

الاتحاد الألماني لكرة القدم يسمح لكونتز بقيادة المنتخب التركي

Lebanon 24
18-09-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-865173-637675714596034637.jpg
Doc-P-865173-637675714596034637.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن استعداده للسماح للمدير الفني لفريق الشباب الألماني شتيفان كونتز بالانتقال إلى تدريب المنتخب التركي، واصفا نجاحه مع منتخب الشباب تحت 21 عاما وعلاقته الخاصة مع تركيا بأنه "تعبير عن الصداقة بين كرة القدم في ألمانيا ونظيرتها في تركيا".

وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم في بيان له إنه يوافق على إنهاء عقد كونتز إذا كان سيقود المنتخب التركي.
 
يذكر أنه في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام بأن كونتز كان على قائمة المرشحين الصيف الماضي لمنصب المدير الفني للمنتخب الروسي بعد رحيل ستانيسلاف تشيرشيسوف.
وفي منافسات تصفيات كأس العالم 2022، تحتل تركيا المركز الثالث في المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة بعد ست مباريات بفارق نقطتين عن النرويج وهولندا.

وكان كونتز (58 عاما) قد أعلن عن إجراء محادثات مع الاتحاد التركي، دون توقيع أي عقود حتى الآن.

ويسعى الاتحاد التركي لتعيين مدرب جديد للمنتخب يحل مكان شينول جونيش الذي رحل عن تدريب المنتخب التركي عقب الخسارة (1-6) أمام المنتخب الهولندي في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:17 | 2021-09-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2021-09-19
02:00 | 2021-09-19
23:00 | 2021-09-18
16:00 | 2021-09-18
12:35 | 2021-09-18
11:00 | 2021-09-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website