"الأنصار" يفوزُ على "الحكمة" بثلاثية في الدوري العام اللبناني الـ62 لكرة القدم

حقق شباب الساحل فوزاً كبيراً على الصفاء بخماسية نظيفة 5 - 0 (الشوط الاول 2 - 0)، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب نادي العهد على طريق المطار، في المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني الـ62 لكرة القدم.وسجل للساحل كل من فضل عنتر لاعب الصفاء الموسم الماضي "هاتريك" (3) وزاهر السماحي (2).ورفع الساحل رصيده الى أربع نقاط من فوز وتعادل. فيما تجمد رصيد الصفاء عند نقطة واحدة من تعادله مع النجمة سلبا الاسبوع الماضي.وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، استعاد الانصار بطل الثنائية الموسم الماضي صورته المعهودة، بفوزه على الحكمة بيروت العائد الى موقعه بين الكبار بعد طول غياب (منذ موسم 2015 - 2016) 3 - 0 (الشوط الاول 2 - 0).وسجل للانصار الذي جوبه لاعبوه بتكتل دفاعي حكماوي ل44 دقيقة تواليا، كريم درويش اثر تمريرة من حسن معتوق. ثم أضاف احمد حجازي الاصابة الثانية بعد دقيقتين اثر تمريرة من درويش. ثم اضاف حجازي نفسه الاصابة الثالثة للفريق الاخضر في الشوط الثاني.وحصد الانصار نقاطه الثلاث الاولى في المسابقة بعد خسارته امام البرج افتتاحا. فيما تجمد رصيد الحكمة عند ثلاث نقاط من فوزه على سبورتنغ في المرحلة الاولى.