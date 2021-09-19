هل يستبعد محمد صلاح من مواجهة مصر وليبيا المقبلة؟

كشف الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، حقيقة استبعاد نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من مواجهة المنتخب الليبي، خلال الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ونقلت بوابة الأهرام، عن ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب المصري، نفي التفكير في استبعاد محمد صلاح من مواجهة ليبيا، بدعوى إقامة المباراة على ملعب من النجيل الصناعي.

وأكد ضياء السيد عبر تصريحات تليفزيونية، نقلتها البوابة، أن هذا الكلام ليس صحيحا، وإنما شائعة لا صحة لها، مشيرا إلى أنه سبق أن ترددت عن لاعبين سابقين في المنتخب المصري لا يرغبون اللعب على النجيل الصناعي، مثل محمد بركات ووليد سليمان.

وكان المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، كارلوس كيروش، قد شدد في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام، أنه لا مجال للأعذار، وبأن المنتخب المصري مستعد لمواجهة ليبيا على ملعب من الرمل أو الزلط.

ويشار إلى أن منتخبي مصر وليبيا سيلتقيان يومي 9 و12تشرين الأول المقبل في القاهرة، ثم طرابلس.

ويذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب الليبي الذي يتصدر المجموعة برصيد ست نقاط من فوزين متتاليين.