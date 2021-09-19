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رياضة
ليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام القياسية الفردية
Lebanon 24
19-09-2021
|
05:00
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يواصل البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، تحطيم الأرقام بهز شباك المنافسين دون توقف، وذلك من خلال تسجيله هدفا خلال مواجهة بوخوم، السبت، في خامس جولات الدوري الألماني.
وبات النجم ليفاندوفسكي أول لاعب في تاريخ البندسليغا يسجل في 13 مباراة متتالية على أرض فريقه، بعدما كان يتساوى مع غيرد مولر، ويوب هاينكس بـ 12 مباراة متتالية.
كما رفع رصيده إلى سبعة أهداف في صدارة ترتيب الهدافين، متفوقا على النرويجي الشاب إرلينغ هالاند، نجم بوروسيا دورتموند (5)، وفقا لشبكة أوبتا للإحصاءات.
ورفع ليفاندوفسكي سلسلة المباريات المتتالية التي سجل فيها إلى 19 مباراة في جميع المسابقات.
وحقق مهاجم بايرن ميونيخ، صاحب الـ33 عاما، رقمه القياسي قبل استبداله في الدقيقة 68 بالكاميروني إيريك تشوبو موتينغ.
المصدر: روسيا اليوم
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