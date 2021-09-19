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رياضة
ريال مدريد بدون 6 نجوم في مباراة الليلة
Lebanon 24
19-09-2021
|
08:00
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يدخل ريال مدريد، الليلة الأحد، ملعب "ميستايا" لمواجهة فالنسيا، بدون 6 لاعبين من قائمة الفريق الأول، بعد خروجهم منها رسميا، وفقا لما أعلنه النادي الملكي عبر موقعه الرسمي.
واختار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الريال، قائمة الفريق التي ستسافر إلى فالنسيا لمواجهة الخفافيش، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويغيب عن القائمة نجم الوسط الألماني توني كروس، والظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، والجناح الويلزي غاريث بيل، ونجم الوسط داني سيبايوس، والظهير الفرنسي فيرلان ميندي، والمهاجم ماريانو دياز.
ويسعى كلا الفريقين للفوز بالمباراة وحصد نقاط المباراة التي ستجعل الفائز يعتلي صدارة جدول ترتيب الليغا، بعد تعثر أتلتيكو مدريد بتعادله سلبيا مع ضيفه أتلتيك بلباو، يوم أمس السبت.
المصدر:
روسيا اليوم
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