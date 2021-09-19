رياضة

"ليست فوتوشوب".. حقيقة عضلة صلاح التي أثارت الحيرة

Lebanon 24
19-09-2021 | 14:00
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خلال مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت، لفت النجم المصري محمد صلاح الأنظار بهدفه الذي ساعد فريقه على الفوز بثلاثية، لكنه كشف عن شيء آخر أثار حيرة المتابعين.

فعندما خلع صلاح قميصه للاحتفال بالهدف، رصدت الكاميرات عضلتين على جانبي صدر اللاعب تشبهان أجنحة الطيور، في مشهد غير معتاد بالنسبة للاعبي كرة القدم.

وبينما شكك البعض في صحة الصورة، فإنها حقيقية تماما، والتقطها بول إليس مصور وكالة "فرانس برس" من ملعب "أنفيلد".

وأثارت العضلة تعليقات وتساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نال صلاح إشادات بالجملة بسبب تطوره البدني الرهيب خلال الفترة الأخيرة، توازيا مع تألقه فنيا وتحوله إلى ما يشبه الظاهرة الرقمية مع ليفربول.

لكن التعليقات لم تخل من الطرفة، حيث قال أحد متابعي "فيسبوك": "إنها ليست عضلة.. يبدو أن أحدا يحتضنه من الخلف"، بينما ذهب آخر إلى القول إن هذه العضلة "تشبه الخياشيم"، فيما رأت متابعة في الصورة "أصابع المدرب" يورغن كلوب.

إلا أن العضلة التي تظهر في الصورة تعرف علميا باسم "Serratus anterior muscle"، أو "العضلة المنشارية الأمامية"، وهي تصل عظام الكتف بالضلوع الثمانية العليا.

كما تعرف العضلة بين الرياضيين باسم "عضلة الملاكم"، لأنها مسؤول عن مد الكتف إلى الأمام حول القفص الصدري عندما يوجه شخص لكمة لآخر.

وحتى تصل العضلة إلى هذه الدرجة من البروز، مثلما في حالة صلاح، تحتاج إلى تمارين شاقة للكتف والصدر والبطن، تتضمن رفع أوزان فوق الرأس مع إدارة الذراعين للأعلى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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