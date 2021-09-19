بالقوة الضاربة.. كيروش يعلن قائمة محترفي الفراعنة أمام ليبيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المدرب الجديد البرتغالي كارلوس كيروش، عن القائمة المبدئية للاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر "الفراعنة"، استعدادا لمباراتي ليبيا الشهر المقبل في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.





وتلعب لاحقا مصر على أرضها ضد ليبيا في الجولة الثالثة في 9 تشرين الأول، قبل أن تحل ضيفة عليها بعد 3 أيام.



وكان منتخب الفراعنة تلقى الجمعة دفعة هائلة لمشوراه في التصفيات، بعد أن أعلنت بريطانيا إزالة مصر عن القائمة الحمراء لفيروس كورونا، وبالتالي إتاحة نجمها محمد صلاح وزميله محمد النني للمباريات في القاهرة.



وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن مصر ستخرج من القائمة الحمراء اعتبارا من الساعة الرابعة من فجر يوم 22 أيلول الجاري، لتكون في القائمة الصفراء. وستعلن القائمة النهائية للمنتخب يوم 26 ايلول الجاري، على أن ينتظم اللاعبون المحليون في معسكر مغلق بعد يومين، استعدادا لخوض مباراة ليبيريا الودية في 30 من الشهر ذاته، من دون اللاعبين المحترفين بالخارج.وتلعب لاحقا مصر على أرضها ضد ليبيا في الجولة الثالثة في 9 تشرين الأول، قبل أن تحل ضيفة عليها بعد 3 أيام.وكان منتخب الفراعنة تلقى الجمعة دفعة هائلة لمشوراه في التصفيات، بعد أن أعلنت بريطانيا إزالة مصر عن القائمة الحمراء لفيروس كورونا، وبالتالي إتاحة نجمها محمد صلاح وزميله محمد النني للمباريات في القاهرة.وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن مصر ستخرج من القائمة الحمراء اعتبارا من الساعة الرابعة من فجر يوم 22 أيلول الجاري، لتكون في القائمة الصفراء.

وكان صلاح مهاجم ليفربول الإنكليزي غاب عن المباراة الأولى أمام أنغولا في وقت سابق من الشهر الحالي في القاهرة، التي عانى فيها الفراعنة للفوز بهدف وحيد، بسبب قيود الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا التي تفرضها بريطانيا على الوافدين من دول المنطقة الحمراء، ومن بينها مصر.



والتحق صلاح بصفوف منتخب "الفراعنة" في ليبروفيل لخوض المواجهة القوية أمام الغابون في الجولة الثانية، التي انتهت بالتعادل 1-1.



وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط خلف ليبيا (6 نقاط)، فيما يأتي المنتخب الغابوني ثالثا بنقطة واحدة، وتتذيل أنغولا المجموعة من دون رصيد.



وسيكمل المنتخب المصري مشواره بقيادة كيروش المعين خلفا لحسام البدري المقال عقب التعادل مع الغابون.



وجاءت القائمة المبدئية للمحترفين في الخارج كالتالي:



صلاح (ليفربول)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد حسن "كوكا" (كونيا سبور التركي)، النني (أرسنال الإنجليزي)، مصطفى محمد (غلطة سراي التركي)، سامي مرسي (أيبسويتش الإنجليزي)، عمر مرموش (شتوتغارت الألماني)، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ (يني مالتيا التركي).