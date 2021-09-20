ميسي يخرج غاضبا في لقاء ليون ويرفض مصافحة مدربه (فيديو)

شهد لقاء باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، يوم الأحد 19 أيلول، حادثة تمثلت بغضب الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفضه مصافحة مدرب فريقه بعد قيام الأخير باستبداله.

وأظهرت الكاميرات ميسي في حالة غضب بعد استبداله، إذ لم يصافح أفضل لاعب في العالم مواطنه المدرب مارويسيو بوكيتينو الذي مد يده وعادت إليه فارغة.