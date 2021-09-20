رياضة

فريق كرة سلة ينهي عقد لاعب رفض التطعيم ضد كورونا

Lebanon 24
20-09-2021 | 16:00
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 فسخ فريق نيوزيلندي منافس في الدوري الأسترالي لكرة السلة عقد لاعبه تاي ويبستر، بعد رفض اللاعب تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال مات والش، مالك نادي بريكرز الأسترالي، في بيان صحفي "أؤيد تماما حرية كل لاعب فيما يتصل بتلقي التطعيم من عدمه".

وأضاف والش: "النادي سيترك الباب مفتوحا أمام (عودة) تاي، لكن للأسف فإننا نعيش في ظروف استثنائية، ودون تلقي التلقيح فإنه لن يتمكن من السفر بحرية ومن ثم فلن يتمكن من اللعب خلال الموسم الحالي".

وبسبب قيود السفر المطبقة للوقاية من العدوى بالفيروس، أمضى النادي معظم الموسم الماضي على الأراضي الأسترالية ومن المتوقع أن يقيم الفريق في أستراليا من جديد في بداية موسم 2021-2022 على الأقل ومن ثم فإن قرار ويبستر بعدم تلقي التلقيح سيعقد ترتيبات السفر الخاصة بالفريق.

وفي الموسم الماضي قدم ويبستر وهو لاعب في منتخب نيوزيلندا أداء لافتا في الدوري الأسترالي مع فريقه ومدد تعاقده معه لعامين إضافيين في تموز الماضي كما سبق له اللعب في دوري الجامعات الأمريكي.

هذا ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد لدوري السلة الأسترالي في الـ18 من تشرين الثاني المقبل.

المصدر: سبوتنيك
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