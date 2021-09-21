شجار وخلافات في غرفة ملابس يوفنتوس!

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أمس الاثنين، أن شجارا حادا وقع في غرف ملابس فريق يوفنتوس الإيطالي عقب التعادل أمام ميلان في الكالتشيو.

وكشف تقرير صحفي إيطالي عن شجار وقع بين بعض نجوم يوفنتوس عقب التعادل مع ميلان، في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وتعادل يوفنتوس، الذي لم يحرز سوى نقطتين من 4 مباريات لعبها حتى الآن بالدوري الإيطالي، مع ميلان صاحب المركز الثالث بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة يوم الأحد

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، وقع خلاف حاد بين كل من فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس وزميله لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو، بعد تسجيل ريبيتش هدف ميلان.

وأشار الموقع إلى أن الخلاف استمر بين اللاعبين حتى بعد نهاية المباراة، حيث بلغ ذروته في غرف الملابس وهو ما دعا المدير الفني ماسيمليانو أليجري لتأجيل المقابلات التليفزيونية لمتابعة الخلافات الداخلية في فريقه، لأكثر من نصف ساعة.

ويتواجد يوفنتوس، الذي لم يذق طعم الفوز منذ بداية الدوري في المركز 18، بنقتطين فقط بعد مرور 4 جولات من الكالتشيو.