29
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
"اعتذار" رسمي.. متسابقة دولية تتعرض "مرتين" لحدث "غير لائق"
Lebanon 24
21-09-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدم الاتحاد الدولي لرياضة التسلق (IFSC) اعتذارا للمتسابقة النمساوية، جوانا فاربر، بعد بث صور "غير لائقة" لها أثناء بطولة العالم في العاصمة الروسية، موسكو.
وذكرت العديد من وسائل الإعلام أن مضيف المسابقة أعاد بث لقطة عن قرب لمؤخرة فاربر خلال الدور قبل النهائي لمسابقة تسلق الصخور، الأسبوع الماضي، ما دفع الهيئة الإدارية للرياضة إلى تقديم اعتذار.
وجاء في بيان للاتحاد الدولي أنه "يعتذر بشدة إلى جوانا فاربر، وجميع الرياضيين، ومجتمع رياضة التسلق الرياضي بأكمله عن الصور التي تم بثها".
وقال إن الهيئة تدين "تحويل جسم الإنسان إلى سلعة وستتخذ إجراءات أخرى من أجل إيقافه وحماية الرياضيين".
وبعد الاجتماع بممثلي الفريق النمساوي، قال رئيس الاتحاد، ماركو سكولاري: "كم مرة يجب القيام بالأشياء بشكل خاطئ، قبل أن نتعلم كيفية القيام بها بشكل صحيح؟"
ووقعت حادثة مماثلة للمتسابقة، في كأس العالم في يونيو الماضي، عندما بث مضيف الحدث صورا غير لائقة للمتسابقة ثم قدم اعتذارا.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
Lebanon 24
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
12:09 | 2021-09-20
20/09/2021 12:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار عن أزمة المحروقات
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار عن أزمة المحروقات
02:40 | 2021-09-21
21/09/2021 02:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
14:21 | 2021-09-20
20/09/2021 02:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ هام من وزير التربية عن العام الدراسي الجديد.. هذا ما قاله
Lebanon 24
كلامٌ هام من وزير التربية عن العام الدراسي الجديد.. هذا ما قاله
11:54 | 2021-09-20
20/09/2021 11:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس سينقلب.. امطار وعواصف رعدية وانخفاض بالحرارة في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس سينقلب.. امطار وعواصف رعدية وانخفاض بالحرارة في هذا الموعد
02:30 | 2021-09-21
21/09/2021 02:30:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
06:30 | 2021-09-21
كمبيوتر "خارق" يتنبأ بالأندية الفائزة في كرة القدم.. إليكم ما كشفه
05:00 | 2021-09-21
نصيحة غوارديولا تكشف خطأ بوكيتينو في صدامه مع ميسي
02:00 | 2021-09-21
شجار وخلافات في غرفة ملابس يوفنتوس!
16:00 | 2021-09-20
فريق كرة سلة ينهي عقد لاعب رفض التطعيم ضد كورونا
14:00 | 2021-09-20
لاعب كرة قدم يتقدم بطلب الزواج من صديقته في منتصف المباراة (فيديو)
11:00 | 2021-09-20
ميسي يخرج غاضبا في لقاء ليون ويرفض مصافحة مدربه (فيديو)
فيديو
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
15:47 | 2021-09-20
21/09/2021 17:02:50
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
11:00 | 2021-09-20
21/09/2021 17:02:50
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
21/09/2021 17:02:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact