رياضة

"اعتذار" رسمي.. متسابقة دولية تتعرض "مرتين" لحدث "غير لائق"

Lebanon 24
21-09-2021 | 08:00
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قدم الاتحاد الدولي لرياضة التسلق (IFSC) اعتذارا للمتسابقة النمساوية، جوانا فاربر، بعد بث صور "غير لائقة" لها أثناء بطولة العالم في العاصمة الروسية، موسكو.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام أن مضيف المسابقة أعاد بث لقطة عن قرب لمؤخرة فاربر خلال الدور قبل النهائي لمسابقة تسلق الصخور، الأسبوع الماضي، ما دفع الهيئة الإدارية للرياضة إلى تقديم اعتذار.

وجاء في بيان للاتحاد الدولي أنه "يعتذر بشدة إلى جوانا فاربر، وجميع الرياضيين، ومجتمع رياضة التسلق الرياضي بأكمله عن الصور التي تم بثها".

وقال إن الهيئة تدين "تحويل جسم الإنسان إلى سلعة وستتخذ إجراءات أخرى من أجل إيقافه وحماية الرياضيين".

وبعد الاجتماع بممثلي الفريق النمساوي، قال رئيس الاتحاد، ماركو سكولاري: "كم مرة يجب القيام بالأشياء بشكل خاطئ، قبل أن نتعلم كيفية القيام بها بشكل صحيح؟"

ووقعت حادثة مماثلة للمتسابقة، في كأس العالم في يونيو الماضي، عندما بث مضيف الحدث صورا غير لائقة للمتسابقة ثم قدم اعتذارا.
المصدر: الحرة
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