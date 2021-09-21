رياضة

كمبيوتر "خارق" يتنبأ بالأندية الفائزة في كرة القدم.. إليكم ما كشفه

Lebanon 24
21-09-2021 | 06:30
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كشفت إحصائيات أجراها كمبيوتر خارق متطور، عن هوية الفائز المحتمل للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

واعتمد مركز CIES Football Observatory للوصول لهذه النتائج، على نموذج إحصائي قائم على عدة عوامل مثل خبرة اللاعبين، ورسوم الانتقال المستثمرة في التشكيلات الخاصة بكل فريق، وأداء كل نادي على مدار آخر 365 يوما.

وحسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر سيتي سيفوز بلقب "البريميرليغ" هذا الموسم.

ورغم تواجد كريستيانو رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد، فقد توقع الكمبيوتر أن يحلّ "الشياطين الحمر" في المرتبة الثانية، متقدما على كل من ليفربول وتشلسي وتوتنهام هوتسبير على التوالي.

وجاء ترتيب باقي فرق الدوري الإنجليزي من المركز الرابع حتى العاشر على النحو التالي: إيفرتون، ليستر سيتي، ويست هام يونايتد، آرسنال، برايتون، أستون فيلا.

وبالنسبة للدوري الإسباني، توقع الكمبيوتر الخارق فوز ريال مدريد بلقب "الليغا"، ليذهب مركز الوصيف لأتلتيكو مدريد، ثم يأتي كل من برشلونة وإشبيلية.

كذلك تنبأ الكمبيوتر بفوز إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، وبايرن ميونخ بالدوري الألماني، وباريس سان جرمان بالدوري الفرنسي.
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