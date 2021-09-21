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رياضة
برشلونة يفلت من غرناطة ويخطف نقطة صعبة
Lebanon 24
21-09-2021
|
14:00
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أفلت برشلونة من خسارة محققة أمام ضيفه غرناطة، وتعادل معه 1 - 1، يوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل دومينغوس دوارتي هدف التقدم لغرناطة في الدقيقة الثانية من اللقاء، قبل أن ينجح المدافع رونالد أرواخو في تسجيل هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.
ويأتي التعادل ليضع المدرب الهولندي رونالدو كومان في أزمة جديدة مع جماهير الفريق، خاصة وأن التعادل الصعب يأتي عقب تعرض برشلونة لهزيمة قاسية بنتيجة صفر - 3 أمام بايرن ميونخ الألماني في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.
ورفع برشلونة، الذي لازال يعاني من أثار رحيل نجمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، رصيده إلى 8 نقاط ليحتل المركز السابع مع خوضه أربع مباريات فقط.
على الجانب الأخر رفع غرناطة رصيده إلى ثلاث نقاط محتلا المركز السابع عشر.
المصدر: العربية
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