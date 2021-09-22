صحيفة: أتلتيكو مدريد محظوظ بوجود لويس سواريز في صفوفه

أشادت صحيفة "ماركا" بنجم منتخب الأوروغواي، لويس سواريز، بعد أن قاد فريقه، أتلتيكو مدريد، إلى فوز قاتل على مضيفه، خيتافي، ووضعه على صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتا.وكان سواريز منح "الهنود الحمر" فوزا ثمينا في افتتاح الجولة السادسة من الليغا، بعدما قلب تخلفه بهدف أمام خيتافي إلى الفوز 2-1.وتصدر حامل اللقب الترتيب مؤقتا بعد اللقاء المثير الذي شهد تخلفه بهدف في الدقيقة 45 للصربي ستيفان ميتروفيتش، قبل أن يعود فيخطف نقاط المباراة الثلاث، بفضل مهاجم برشلونة السابق الذي ردّ بهدفين في الدقيقتين 78 و90+1.وأشارت الصحيفة المدريدية أنه ورغم المساهمة الكبيرة لسواريز في فوز أتلتيكو مدريد بلقب الدوري في الموسم الماضي بعد منافسة حامية الوطيس مع ريال مدريد، بيد أنه تعرض لانتقادات كبيرة في بداية الموسم بعد أن عجز عن التسجيل في مباريات الدوري، وذلك قبل أن يعود ليظهر جودته يوم أمس ويقود الفريق إلى ذلك الفوز الهام.وقبل المباراة مع خيتافي، كان سواريز قد سجل هدفا وحيدا في آخر ستة مباريات، ولكن مدرب الفريق، دييغو سيميوني، لم يخرج نجم برشلونة السابق عقب فشله في التسجيل خلال مجريات الشوط الأول.وعقب المباراة قال سيميوني إن مدرب آخر كان سوف يبدل سواريز بلاعب آخر، مضيفا: "كانت هناك أوقات في الملعب من قلة الضغط والديناميكية الهجومية، ولكن أظن أن الفريق ظهر في الشوط الثاني بشكل آخر، إذ لعب بقوة أكبر وديناميكية أكثر".ولفتت "ماركا" إلى أنه ورغم عدم تمتع سواريز البالغ من العمر، 34 عاما، بالحيوية والسرعة والرشاقة التي كان يحظى بها قبل بضع سنوات ، إلا أنه لا يزال مهاجمًا من الطراز العالمي ويتجاوز الانتقادات بفضل معدل عمله المذهل.وفي هذا الصدد قال، النجم الإسباني، ماريو هيرموسو بعد مباراة خيتافي "نحن نعرف بالفعل ما هو لويس".وأضاف "لقد أظهر ذلك في مسيرته ، فهو أحد أفضل المهاجمين في العالم، وطالما أنه موجود في منطقة جزاء الفريق الخصم فسيبقى لاعبا خطيرا".أما سواريز فرد على الانتقادات عقب انتهاء المباراة بالقول: ""أعتقد أنه عند تكون في أحد فرق النخبة فعليك الاعتياد والتعايش مع الانتقادات، ولكني لا استسلم ولا أخضع لها".وأكد فريقه استطاع العودة بعد أن كان في موقف صعب، مردفا: "علينا إعطاء المزيد وهذه النتيجة تمنحنا طاقة للاستمرار في التحسن".ولفت إلى أن : "هناك أمور يجب تحسينها وحل بعض المسائل التي لم نفعلها بشكل جيد.. وينبغي علينا التحسن لأن الدوري لا يزال في بدايته".